Jordan Air

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穿上 Jordan Air 男子牛仔短裤，迎接明媚暖季！镶边细节灵感源自经典 Diamond 短裤，搭配整版 Flight 字样，为造型注入 JORDAN 品牌经典魅力。与配套上衣搭配穿着，打造整套型潮行头。

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