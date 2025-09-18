 
Jordan "Air Jordan Has Landed" 大童套头连帽衫 - 黑

Jordan

"Air Jordan Has Landed" 大童套头连帽衫

10% 折让
黑
帆白

Jordan "Air Jordan Has Landed" 大童套头连帽衫的图案设计灵感源自 80 年代的 Air Jordan 1 广告，舒适非凡，彰显经典风范。 柔软的聚酯纤维和棉等混纺面料搭配休闲版型，便于轻松叠搭；落肩设计，缔造舒适体验；添加弹性设计，塑就自如运动体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ5323-010

Jordan

10% 折让

产品细节

  • 面布：53% 聚酯纤维/40% 棉/7% 氨纶。帽里：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ5323-010

