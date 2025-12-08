Jordan
"Air Jordan Has Landed" 大童套头连帽衫
20% 折让
Jordan "Air Jordan Has Landed" 大童套头连帽衫的图案设计灵感源自 80 年代的 Air Jordan 1 广告，舒适非凡，彰显经典风范。 柔软的聚酯纤维和棉等混纺面料搭配休闲版型，便于轻松叠搭；落肩设计，缔造舒适体验；添加弹性设计，塑就自如运动体验。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ5323-133
Jordan
20% 折让
Jordan "Air Jordan Has Landed" 大童套头连帽衫的图案设计灵感源自 80 年代的 Air Jordan 1 广告，舒适非凡，彰显经典风范。 柔软的聚酯纤维和棉等混纺面料搭配休闲版型，便于轻松叠搭；落肩设计，缔造舒适体验；添加弹性设计，塑就自如运动体验。
产品细节
- 面布：53% 聚酯纤维/40% 棉/7% 氨纶。帽里：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ5323-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。