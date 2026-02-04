Jordan
Air Patrol 儿童双肩包
12% 折让
这款迷你版 Jordan Air Patrol 儿童双肩包，让你的孩子也能跟你一起玩转同款造型。拉链主袋容量充足，无论是运动服，还是孩子日常出行的小物件，都能轻松装下。正面口袋方便孩子快速拿取小物件，而水瓶口袋则能轻松携带喜爱的饮品，让双手自由活动。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IR7987-110
Jordan
12% 折让
这款迷你版 Jordan Air Patrol 儿童双肩包，让你的孩子也能跟你一起玩转同款造型。拉链主袋容量充足，无论是运动服，还是孩子日常出行的小物件，都能轻松装下。正面口袋方便孩子快速拿取小物件，而水瓶口袋则能轻松携带喜爱的饮品，让双手自由活动。
产品细节
- 尺寸：254 x 127 x 350 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IR7987-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。