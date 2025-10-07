 
Jordan Airy 加绒手套（1 副） - 灰黑/黑

加绒手套（1 副）

Jordan Airy 加绒手套（1 副）质感轻盈，采用柔软加绒里料，帮助温暖双手，免去多余负担。 大拇指和食指部位采用触屏设计，助你畅享互动。


  • 显示颜色： 灰黑/黑
  • 款式： II5288-067

产品细节

  • 手掌：46% 粘纤/26% 锦纶/20% 聚酯纤维/8% 羊毛。 底部：49% 聚酯纤维/29% 粘纤/17% 锦纶/5% 羊毛。 其他：37% 聚酯纤维/33% 粘纤/19% 锦纶/6% 羊毛/5% 二烯类弹性纤维
  • 手洗
