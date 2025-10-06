 
Jordan Apex 渔夫运动帽采用不易撕裂的耐用面料结合环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。可拆卸固定带，缔造稳固贴合感。

其他细节

  • Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
  • 可拆卸固定带搭配可调节栓扣，在需要时提供稳固贴合感
  • 刺绣孔眼提升透气效果

产品细节

  • 面料：67% 棉/29% 锦纶/4% 氨纶。松紧带：80% 聚酯纤维/20% 二烯类弹性纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。