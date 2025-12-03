Jordan Apex
渔夫运动帽
36% 折让
Jordan Apex 渔夫运动帽采用不易撕裂的耐用面料结合环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。可拆卸固定带，缔造稳固贴合感。
- 显示颜色： 健身红/黑
- 款式： HM5753-687
Jordan Apex
36% 折让
Jordan Apex 渔夫运动帽采用不易撕裂的耐用面料结合环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。可拆卸固定带，缔造稳固贴合感。
其他细节
- Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
- 可拆卸固定带搭配可调节栓扣，在需要时提供稳固贴合感
- 刺绣孔眼提升透气效果
产品细节
- 面料：67% 棉/29% 锦纶/4% 氨纶。松紧带：80% 聚酯纤维/20% 二烯类弹性纤维
- 手洗
- 显示颜色： 健身红/黑
- 款式： HM5753-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。