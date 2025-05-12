 

Jordan

Blacktop 双肩包

¥319¥46931% 折让
黑
淡象牙白

Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，伴你轻松驾驭不同场合。主袋空间宽敞，可收纳日常出行所需物品。背面隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放小型笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋用于存放挚爱饮品，正面口袋可收纳需要快速存取的物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： II6435-010

Jordan

¥319¥46931% 折让

Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，伴你轻松驾驭不同场合。主袋空间宽敞，可收纳日常出行所需物品。背面隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放小型笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋用于存放挚爱饮品，正面口袋可收纳需要快速存取的物品。

其他细节

  • 主袋内设口袋，结合正面隔层设计，便于妥善有序地收纳小物件
  • 正面隔层内置三角形夹扣，可用于挂放钥匙扣

产品细节

  • 尺寸：260 x 127 x 381 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II6435-010

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