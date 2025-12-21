 
Jordan Blacktop 双肩包 - 沙漠迷彩

Jordan

Blacktop 双肩包

11% 折让

Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，助你轻松驾驭不同场合。 主袋空间宽敞，可收纳换洗衣物或其他日常所需物品。 背面拉链隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放笔记本电脑或平板电脑。 侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面口袋便于快速存取物品。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： II6455-213

Jordan

11% 折让

Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，助你轻松驾驭不同场合。 主袋空间宽敞，可收纳换洗衣物或其他日常所需物品。 背面拉链隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放笔记本电脑或平板电脑。 侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面口袋便于快速存取物品。

其他细节

  • 主袋和正面拉链隔层内设口袋，方便妥善有序地收纳小物件
  • 正面拉链隔层内置类三角形夹扣，可用于挂放钥匙扣

产品细节

  • 尺寸：324 x 140 x 483 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： II6455-213

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。