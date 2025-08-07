Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，伴你轻松驾驭不同场合。主袋空间宽敞，可收纳日常出行所需物品。背面隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放小型笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋用于存放挚爱饮品，正面口袋可收纳需要快速存取的物品。

Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，伴你轻松驾驭不同场合。主袋空间宽敞，可收纳日常出行所需物品。背面隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放小型笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋用于存放挚爱饮品，正面口袋可收纳需要快速存取的物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。