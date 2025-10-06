Jordan Brooklyn 大童法式毛圈工装长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，表面柔软顺滑，将实用风格与舒适感受巧妙糅合。弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧缝口袋，便于存放小物件；裤腿工装大口袋搭配魔术贴粘扣翻盖设计，可供安全存放现金或手机等物品。可搭配 Jordan Essentials 上衣，打造风格统一的造型。

Jordan Brooklyn 大童法式毛圈工装长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，表面柔软顺滑，将实用风格与舒适感受巧妙糅合。弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧缝口袋，便于存放小物件；裤腿工装大口袋搭配魔术贴粘扣翻盖设计，可供安全存放现金或手机等物品。可搭配 Jordan Essentials 上衣，打造风格统一的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。