Brooklyn 大童羽绒夹克
19% 折让
Jordan Brooklyn 大童羽绒夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线，添加柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验，塑就寒冷天气基本装备。休闲剪裁结合全长拉链开襟设计，便于叠搭；两侧隐藏式拉链口袋，可供安全收纳小物件；风帽设计，舒适包覆。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ9986-010
产品细节
- 面布/里布/帽子填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖子填充物：鸭绒。绒子含量：90%
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
