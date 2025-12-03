Jordan Brooklyn
女子全长拉链开襟运动夹克
38% 折让
Jordan Brooklyn 女子全长拉链开襟运动夹克采用匠心设计，为舒适经典运动风带来精致格调。 采用针织面料，结合蝙蝠袖和斜角条纹镶边设计，彰显个性风范。
- 显示颜色： 铁灰/黑/帆白/帆白
- 款式： HQ9216-068
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 蝙蝠袖设计，缔造随性外观
- 斜角镶边设计，塑就运动风范
产品细节
- 面料：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。 外接片：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 弹性袖口和下摆
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
