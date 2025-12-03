 
Jordan Brooklyn 女子全长拉链开襟运动夹克 - 铁灰/黑/帆白/帆白

Jordan Brooklyn 女子全长拉链开襟运动夹克采用匠心设计，为舒适经典运动风带来精致格调。 采用针织面料，结合蝙蝠袖和斜角条纹镶边设计，彰显个性风范。


  • 显示颜色： 铁灰/黑/帆白/帆白
  • 款式： HQ9216-068

其他细节

  • 针织面料，柔软舒适
  • 蝙蝠袖设计，缔造随性外观
  • 斜角镶边设计，塑就运动风范

产品细节

  • 面料：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。 外接片：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 弹性袖口和下摆
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
