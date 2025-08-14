 
Jordan Brooklyn 女子网眼布球衣 - 海星橙/白色

Jordan Brooklyn

女子网眼布球衣

10% 折让
海星橙/白色
黑/健身红

Jordan Brooklyn 女子网眼布球衣采用轻盈网眼布面料与超宽松版型，缔造宽松休闲的穿着感受，清爽舒适。 运动风格品牌标志与罗纹领口，彰显经典球衣风范。


  • 显示颜色： 海星橙/白色
  • 款式： HQ9223-805

Jordan Brooklyn

其他细节

  • 开孔网眼布面料，轻盈透气
  • 落肩衣袖和宽松衣身设计，塑就轻松穿着感

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 两侧下摆开衩设计
  • 可机洗
