Jordan Brooklyn
女子网眼布球衣
10% 折让
Jordan Brooklyn 女子网眼布球衣采用轻盈网眼布面料与超宽松版型，缔造宽松休闲的穿着感受，清爽舒适。 运动风格品牌标志与罗纹领口，彰显经典球衣风范。
- 显示颜色： 海星橙/白色
- 款式： HQ9223-805
其他细节
- 开孔网眼布面料，轻盈透气
- 落肩衣袖和宽松衣身设计，塑就轻松穿着感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 两侧下摆开衩设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
