Jordan Brooklyn
女子运动裤
29% 折让
Jordan Brooklyn 女子运动裤采用匠心设计，为舒适经典运动风带来精致格调。采用顺滑针织面料，结合开放式裤脚和略微弧形条纹镶边，彰显个性风采。
- 显示颜色： 铁灰/黑/帆白/帆白
- 款式： HQ9219-068
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 针织面料，顺滑舒适
- 裤腿外侧采用略微弧形镶边，增添运动风范
产品细节
- 面料：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。侧边口袋/后侧口袋包（手背侧）：100% 棉
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
