 
Jordan Brooklyn 女子运动裤 - 铁灰/黑/帆白/帆白

Jordan Brooklyn

女子运动裤

29% 折让

Jordan Brooklyn 女子运动裤采用匠心设计，为舒适经典运动风带来精致格调。采用顺滑针织面料，结合开放式裤脚和略微弧形条纹镶边，彰显个性风采。


  • 显示颜色： 铁灰/黑/帆白/帆白
  • 款式： HQ9219-068

Jordan Brooklyn

29% 折让

Jordan Brooklyn 女子运动裤采用匠心设计，为舒适经典运动风带来精致格调。采用顺滑针织面料，结合开放式裤脚和略微弧形条纹镶边，彰显个性风采。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 针织面料，顺滑舒适
  • 裤腿外侧采用略微弧形镶边，增添运动风范

产品细节

  • 面料：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。侧边口袋/后侧口袋包（手背侧）：100% 棉
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰/黑/帆白/帆白
  • 款式： HQ9219-068

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。