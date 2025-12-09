Jordan Brooklyn
男子学院风冰球球衣
40% 折让
Jordan Brooklyn 男子学院风冰球球衣融蕴球场风范与街头潮流。这款超宽松针织上衣采用光泽感拼接面料和腋下网眼外接片，灵感源自传统冰球球衣，塑就醒目运动风格外观。
- 显示颜色： 帆白/海星橙/黑
- 款式： HV0110-133
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
