Jordan Brooklyn
男子学院风守门员上衣
¥599
穿上 Jordan Brooklyn 男子学院风守门员上衣，混搭演绎球场风范与街头潮流。从传统守门员球衣汲取灵感，采用轻盈针织面料和宽松版型设计，塑就醒目运动风格外观。
- 显示颜色： 黑/海星橙/帆白
- 款式： HV0108-010
Jordan Brooklyn
¥599
穿上 Jordan Brooklyn 男子学院风守门员上衣，混搭演绎球场风范与街头潮流。从传统守门员球衣汲取灵感，采用轻盈针织面料和宽松版型设计，塑就醒目运动风格外观。
其他细节
- 轻盈针织面料搭配网眼拼接，舒适非凡
- 翻折衣领，彰显学院风范
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/海星橙/帆白
- 款式： HV0108-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。