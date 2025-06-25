Jordan Brooklyn
男子学院风短裤
¥399
Jordan Brooklyn 男子学院风短裤采用针织面料与超宽松版型，休闲舒适，宛如你挚爱的校园运动裤。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV0096-010
Jordan Brooklyn
¥399
Jordan Brooklyn 男子学院风短裤采用针织面料与超宽松版型，休闲舒适，宛如你挚爱的校园运动裤。
其他细节
- 法式毛圈面料表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，打造可轻松叠搭的佳选单品
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV0096-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。