Jordan Brooklyn
男子学院风运动夹克
10% 折让
Jordan Brooklyn 男子学院风运动夹克焕新演绎挚爱运动精英夹克。该叠搭单品采用梭织面料和缝制缎面贴片，缔造舒适感受，尽显运动风范。梭织里料，质感顺滑，便于叠搭。
- 显示颜色： 黑/海星橙/黑
- 款式： HV0100-011
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
- 侧边口袋设计
- 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/海星橙/黑
- 款式： HV0100-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
