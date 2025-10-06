Jordan Brooklyn
男子学院风长裤
18% 折让
Jordan Brooklyn 男子学院风长裤采用柔软针织面料与超宽松版型，舒适非凡，宛如你挚爱的校园运动裤。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV0092-010
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内侧融入非起绒毛圈，舒适非凡
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧面口袋和后身口袋
- 罗纹裤管口
- 可机洗
