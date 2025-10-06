Jordan Brooklyn
男子拒水夹克
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
当气温开始骤降时，是时候穿上夹克御寒了。 Jordan Brooklyn 男子拒水夹克采用拒水梭织外层，搭配合成材质填充物，缔造舒适温暖的穿着体验。 即刻上身，畅享温暖舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV7318-010
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 袖口和风帽采用弹性包边设计，帮助锁住热量
产品细节
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。 里料：100% 锦纶
- 拉链口袋
- 双向拉链
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
