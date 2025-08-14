Jordan Brooklyn
男子针织短裤
20% 折让
Jordan Brooklyn 男子针织短裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，打造日常叠搭的佳选单品。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV1845-010
产品细节
- 弹性腰部结合抽绳设计
- 插手口袋和后身口袋
- 刺绣 Jumpman 标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
