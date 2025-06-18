Jordan Brooklyn Cat Scratch
男子短裤
¥339¥39915% 折让
Jordan Brooklyn Cat Scratch 男子短裤采用创意设计，呈现鲜明格调，让你赚足回头率。这款 90 年代经典单品曾经专为大学篮球场设计，现携针织面料与匠心设计焕新来袭。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： HV0561-011
Jordan Brooklyn Cat Scratch
¥339¥39915% 折让
Jordan Brooklyn Cat Scratch 男子短裤采用创意设计，呈现鲜明格调，让你赚足回头率。这款 90 年代经典单品曾经专为大学篮球场设计，现携针织面料与匠心设计焕新来袭。
其他细节
弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 刺绣细节
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： HV0561-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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