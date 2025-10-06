Jordan Brooklyn
Draft 男子连帽夹克
10% 折让
Jordan Brooklyn Draft 男子连帽夹克采用耐穿锦纶面料结合网眼布里料，塑就宽松舒适的佳选单品。提花图案和滚边细节增添精致格调，注入 90 年代复古活力。
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： HV0555-010
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 拉链口袋
- 双向拉链开襟设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
