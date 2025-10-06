Jordan Brooklyn
Draft 男子长裤
21% 折让
Jordan Brooklyn Draft 男子长裤采用耐穿锦纶面料结合网眼布里料，塑就宽松舒适的佳选单品。 裤脚搭配松紧抽绳和栓扣，助你轻松切换风格，型格在线。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/帆白
- 款式： IB1048-222
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 松紧抽绳设计，可供束紧裤脚，尽显运动鞋魅力
- 亦可松开穿着，打造宽松随性外观
- 锦纶面料，轻盈耐穿
- 网眼布里料，缔造出众舒适性
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
