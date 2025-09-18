 
Jordan Brooklyn Draft 男子防晒夹克 - 铁灰/黑/白色/黑

25% 折让
铁灰/黑/白色/黑
黑/健身红/白色/健身红

Jordan Brooklyn Draft 男子防晒夹克采用宽松版型和起皱锦纶面料，轻盈舒适。弹性包边下摆和袖口饰有简约 Jordan 品牌标志，塑就新颖又精致的造型。


  • 显示颜色： 铁灰/黑/白色/黑
  • 款式： IH2825-068

25% 折让

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料/口袋：100% 锦纶
  • 侧边拉链口袋
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
