Jordan Brooklyn
Draft 男子防晒夹克
10% 折让
Jordan Brooklyn Draft 男子防晒夹克采用宽松版型和起皱锦纶面料，轻盈舒适。弹性包边下摆和袖口饰有简约 Jordan 品牌标志，塑就新颖又精致的造型。
- 显示颜色： 铁灰/黑/白色/黑
- 款式： IH2825-068
产品细节
- UPF 40+
- 面料/口袋：100% 锦纶
- 侧边拉链口袋
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
