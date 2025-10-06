Jordan Brooklyn Essentials
大童直筒加绒长裤
18% 折让
Jordan Brooklyn Essentials 大童直筒加绒长裤采用棉混纺针织面料，表面质感顺滑，内里柔软加绒，缔造舒适穿着体验，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。舒适弹性腰部搭配直筒设计，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2791-010
产品细节
- 57% 聚酯纤维/43% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
