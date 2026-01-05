Jordan Brooklyn Fleece
圣诞系列女子加绒圆领套头衫
36% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 圣诞系列女子加绒圆领套头衫采用柔软加绒针织面料，背后饰有一棵节日小树图案，增添节日气氛。鞋带蝴蝶结点缀其上，为整体造型画上点睛之笔。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM5418-010
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接： 97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
