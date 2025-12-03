Jordan Brooklyn Fleece
女子加绒直筒长裤
26% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒直筒长裤采用中腰设计，结合加绒针织面料，柔软舒适，缔造非凡舒适感受。宽松版型和开放式裤脚设计，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 白金色/白色
- 款式： IH2395-043
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
