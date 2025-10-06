Jordan Brooklyn Fleece
女子印花短裤
40% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子印花短裤采用轻盈针织面料，内里融入非起绒毛圈，结合中腰设计，缔造非凡舒适的穿着体验。 弧形裤脚和撞色滚边，塑就经典复古外观。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IF0068-010
其他细节
弹性中腰搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋（手背侧）：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
