Jordan Brooklyn Fleece
女子图案加绒长裤
¥319¥54941% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子图案加绒长裤宽松舒适，饰有优雅 Jordan 字样，塑就日常佳选单品。加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，为你缔造温暖舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ0209-010
Jordan Brooklyn Fleece
¥319¥54941% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子图案加绒长裤宽松舒适，饰有优雅 Jordan 字样，塑就日常佳选单品。加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，为你缔造温暖舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边口袋，可供收纳小物件
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 弹性裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ0209-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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