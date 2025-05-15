 

Jordan Brooklyn Fleece

女子图案加绒长裤

¥469¥54914% 折让
水蓝/帆白
黑/帆白

Jordan Brooklyn Fleece 女子图案加绒长裤宽松舒适，饰有优雅 Jordan 字样，塑就日常佳选单品。加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，为你缔造温暖舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 水蓝/帆白
  • 款式： HJ0209-017

Jordan Brooklyn Fleece

¥469¥54914% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 女子图案加绒长裤宽松舒适，饰有优雅 Jordan 字样，塑就日常佳选单品。加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，为你缔造温暖舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 侧边口袋，可供收纳小物件

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 弹性裤管口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 水蓝/帆白
  • 款式： HJ0209-017

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