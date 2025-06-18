Jordan Brooklyn Fleece
女子圆领加绒运动衫
¥499
赢得六次冠军需要付出很多努力。Jordan Brooklyn Fleece 女子圆领加绒运动衫采用宽松版型和柔软加绒针织面料，助你畅享温暖舒适，致敬自强不息的拼搏精神。
- 显示颜色： 健身红/白色
- 款式： HJ0206-687
Jordan Brooklyn Fleece
¥499
赢得六次冠军需要付出很多努力。Jordan Brooklyn Fleece 女子圆领加绒运动衫采用宽松版型和柔软加绒针织面料，助你畅享温暖舒适，致敬自强不息的拼搏精神。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红/白色
- 款式： HJ0206-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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