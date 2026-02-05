Jordan Brooklyn Fleece
女子工装长裤
11% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子工装长裤采用法式毛圈面料，能够满足日常探险所需，带来舒适穿着体验。多口袋设计，提供充裕储物空间；直筒剪裁搭配宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松穿着体验，适合日常休闲穿搭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1061-010
Jordan Brooklyn Fleece
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
