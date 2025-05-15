Jordan Brooklyn Fleece
女子法式毛圈圆领运动衫
¥389¥49922% 折让
想要提升舒适效果？ 选 Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈圆领运动衫准没错。该运动衫采用落肩设计结合宽松版型，彰显经典格调。 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。
- 显示颜色： 冷灰
- 款式： HV8954-065
Jordan Brooklyn Fleece
¥389¥49922% 折让
想要提升舒适效果？ 选 Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈圆领运动衫准没错。该运动衫采用落肩设计结合宽松版型，彰显经典格调。 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 冷灰
- 款式： HV8954-065
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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