Jordan Brooklyn Fleece
女子法式毛圈直筒长裤
30% 折让
全新舒适基本单品来袭。Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈直筒长裤采用法式毛圈面料制成，结合中腰设计和宽松剪裁，令你不惧天气变化，畅享出众穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB9875-010
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入成排细小的非起绒毛圈
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
