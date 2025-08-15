 
Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈直筒长裤 - 黑/白色

Jordan Brooklyn Fleece

女子法式毛圈直筒长裤

¥499
黑/白色
浅土褐/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

全新舒适基本单品来袭。Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈直筒长裤采用法式毛圈面料制成，结合中腰设计和宽松剪裁，令你不惧天气变化，畅享出众穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB9875-010

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入成排细小的非起绒毛圈

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


