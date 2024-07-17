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      Jordan Brooklyn Fleece

      女子法式毛圈长裤

      ¥499

      调色暗灰/白色
      黑/白色

      Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈长裤，塑就日常穿搭佳选。该长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。

      • 显示颜色： 调色暗灰/白色
      • 款式： HJ1360-063

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