 

Jordan Brooklyn Fleece

女子法式毛圈长裤

¥379¥49924% 折让
藤黄/白色
伊格鲁蓝/白色

Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈长裤，塑就日常穿搭佳选。该长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 藤黄/白色
  • 款式： HJ1360-206

Jordan Brooklyn Fleece

¥379¥49924% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈长裤，塑就日常穿搭佳选。该长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。

其他细节

  • 法式毛圈面料，柔软舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 显示颜色： 藤黄/白色
  • 款式： HJ1360-206

产品细节

面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉

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