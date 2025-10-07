Jordan Brooklyn Fleece
女子针织短裤
45% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 女子针织短裤采用宽松版型，搭配法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常休闲穿着。
- 显示颜色： 浅茜草根褐/白色
- 款式： HJ1366-823
其他细节
- 法式毛圈面料，柔软舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
