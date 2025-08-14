 
Jordan Brooklyn Fleece 女子针织短裤 - 伊格鲁蓝/白色

Jordan Brooklyn Fleece

女子针织短裤

31% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 女子针织短裤采用宽松版型，搭配法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常休闲穿着。


  • 显示颜色： 伊格鲁蓝/白色
  • 款式： HJ1366-357

Jordan Brooklyn Fleece 女子针织短裤采用宽松版型，搭配法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常休闲穿着。

其他细节

  • 法式毛圈面料，柔软舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。