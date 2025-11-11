Jordan Brooklyn Fleece
男子加绒长裤
¥549
Jordan Brooklyn Fleece 男子加绒长裤来袭，休闲佳选单品再添新意。 超宽松版型结合内里柔软加绒的针织面料，助你保持舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0547-010
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧面口袋和后身口袋
- 罗纹裤管口
- 可机洗
