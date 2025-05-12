Jordan Brooklyn Fleece
男子圆领运动衫
¥289¥49942% 折让
想要提升舒适效果？不妨穿上 Jordan Brooklyn Fleece 男子圆领运动衫，彰显经典风范。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，塑就全新日常佳选。
- 显示颜色： 沙漠迷彩/白色
- 款式： FV7296-257
Jordan Brooklyn Fleece
¥289¥49942% 折让
想要提升舒适效果？不妨穿上 Jordan Brooklyn Fleece 男子圆领运动衫，彰显经典风范。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，塑就全新日常佳选。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩/白色
- 款式： FV7296-257
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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