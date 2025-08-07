Jordan Brooklyn Fleece
男子短裤
14% 折让
在找日常都能穿的短裤？Jordan Brooklyn Fleece 男子短裤定能合你心意。其采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 沙漠迷彩/白色
- 款式： FV7288-257
其他细节
- 法式毛圈面料，表面顺滑，内里融入回环设计，舒适出众
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩/白色
- 款式： FV7288-257
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
