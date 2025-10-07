Jordan Brooklyn Fleece
男子 Oversize 风加绒套头连帽衫
14% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 男子 Oversize 风加绒套头连帽衫采用出众设计，备受青睐。超宽松版型搭配加绒针织面料，内里柔软非凡，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IB7236-010
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 刺绣细节
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IB7236-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
