Jordan Brooklyn Fleece
男子 Oversize 风加绒直筒长裤
36% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 男子 Oversize 风加绒直筒长裤休闲出众，备受青睐。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡；开放式裤脚设计结合超宽松版型，为你缔造舒适感受。
- 显示颜色： 深绿/帆白
- 款式： IB7239-316
Jordan Brooklyn Fleece
36% 折让
Jordan Brooklyn Fleece 男子 Oversize 风加绒直筒长裤休闲出众，备受青睐。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡；开放式裤脚设计结合超宽松版型，为你缔造舒适感受。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲舒适感受
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 侧边口袋和后身口袋
- 刺绣细节
- 可机洗
- 显示颜色： 深绿/帆白
- 款式： IB7239-316
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。