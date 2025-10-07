Jordan Brooklyn Fleece
Realtree 女子加绒圆领运动衫
20% 折让
想要提升温暖效果？不妨穿上 Jordan Brooklyn Fleece Realtree 女子加绒圆领运动衫，彰显经典风范。加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，搭配宽松版型，营造非凡舒适感受。Realtree 细节和大地色系，塑就自然外观。
- 显示颜色： 铁灰/帆白
- 款式： HV0473-068
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
