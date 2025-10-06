Jordan Brooklyn
Realtree 男子冰球球衣
12% 折让
Jordan Brooklyn Realtree 男子冰球球衣采用超宽松版型，巧妙糅合 Jordan 与 Realtree 风范。 醒目撞色设计，塑就出众运动造型。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/帆白
- 款式： IB3965-222
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
