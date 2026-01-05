Jordan Brooklyn
Realtree 男子梭织长裤
35% 折让
Jordan Brooklyn Realtree 男子梭织长裤采用宽松版型和帆布设计，巧妙融汇 Jordan 和 Realtree 风范。长裤设计灵感源自工装，搭配缝线设计，塑就膝部加固的出众外观。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
- 款式： HV0643-222
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
- 背面和侧边设有口袋，为小物件提供多种储物选择
产品细节
- 面料：100% 棉。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
