 
Jordan Brooklyn Realtree 男子梭织长裤 - 中橄榄绿/帆白

Jordan Brooklyn

Realtree 男子梭织长裤

35% 折让

Jordan Brooklyn Realtree 男子梭织长裤采用宽松版型和帆布设计，巧妙融汇 Jordan 和 Realtree 风范。长裤设计灵感源自工装，搭配缝线设计，塑就膝部加固的出众外观。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
  • 款式： HV0643-222

Jordan Brooklyn

35% 折让

Jordan Brooklyn Realtree 男子梭织长裤采用宽松版型和帆布设计，巧妙融汇 Jordan 和 Realtree 风范。长裤设计灵感源自工装，搭配缝线设计，塑就膝部加固的出众外观。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
  • 背面和侧边设有口袋，为小物件提供多种储物选择

产品细节

  • 面料：100% 棉。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
  • 款式： HV0643-222

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。